Leiche von vermisstem Salzburger (57) nach acht Monaten gefunden

Der Mann hatte am Nachmittag des 17. Septembers 2022 seine Arbeitsstätte verlassen, war aber nicht nach Hause gekommen. Er wurde am späten Abend als vermisst gemeldet, bei einer ersten Suche wurde an einer Uferböschung der Salzach sein Fahrrad gefunden.

Zwischen dem angenommenen Ort des Verschwindens und dem Kraftwerk liegen fast 40 Flusskilometer.