Teleskoparm erdrückt Mann (60) in der Steiermark

Ein 60-jähriger Arbeiter ist am Mittwoch im steirischen Leibnitz von einem Teleskoparm erdrückt worden. Zu dem Arbeitsunfall kam es am Nachmittag, als er und sein 53 Jahre alter Kollege in einer Werkstatt mit Wartungsarbeiten beschäftigt waren.

Der Mann starb noch am Unfallort, das Arbeitsinspektorat wurde verständigt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

➤ Weitere aktuelle Nachrichten aus Österreich