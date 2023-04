Lebloser auf der Straße: Verdächtiger stellt sich Polizei

Wie bereits berichtet, wurde am 14.04.2023 um etwa 03:30 Uhr ein schwerverletzter Mann in Wien-Floridsdorf auf der Fahrbahn liegend aufgefunden. Die Umstände waren bisher unklar und sind Gegenstand von Ermittlungen. Gestern Abend stellte sich ein 55-jähriger österreichischer Staatsbürger in Begleitung eines Rechtsanwaltes in der Polizeiinspektion Trillergasse.

Der Mann gab an, zur besagten Uhrzeit im Bereich der Brünner Straße mit seinem Kastenwagen gefahren zu sein. Während der Fahrt soll er einen Schlag bemerkt haben, diesen aber nicht weiter beachtet haben.