Lebensrettung ist keine Hilfe bei Asyl

Die Bilder dieser spektakulären Rettungsaktion gingen um die Welt: Ein Kleinkind hängt in Paris am Geländer eines Balkons im vierten Stock und droht abzustürzen. Ein junger Mann zögert nicht und klettert die Fassade hoch, riskiert sein Leben und rettet das des Kindes.

Internetvideos der Heldentat gingen um die Welt. Schnell wurde der Retter zum „Spiderman aus dem XVIII.“ – also dem 18. Pariser Bezirk. Wie sich herausstellte, ist der zum Volkshelden avancierte Mann ein Zuwanderer aus Mali. Mamoudou Gassama wurde schließlich von Präsident Emmanuel Macron in den Elysée-Palast eingeladen. Dabei sagte er dem 22-Jährigen als Belohnung für seine Tat die Staatsbürgerschaft zu.

Immer wieder haben auch in Österreich Asylwerber als Lebensretter für Schlagzeilen gesorgt. Ein Fall in Innsbruck erinnert an jenen in Paris: Zwei junge Marokkaner beobachteten im November 2016, wie eine Fünfjährige am Geländer eines Balkons im fünften Stock herumturnte und plötzlich über dem Abgrund baumelte. Die Asylwerber spannten eine Jacke zum Sprungtuch und fingen das Mädchen auf.

In Asylverfahren werden solche Taten aber offenbar nicht oder kaum berücksichtigt. Das zeigt etwa ein Fall in Oberösterreich: Abdullah Bahrami ist im Oktober 2016 zur rechten Zeit am rechten Ort. Er hört gerade noch rechtzeitig die Hilferufe eines 64-Jährigen, der sich in der Pram in Andorf im Innviertel (OÖ) nur noch mühsam über Wasser halten konnte. Gemeinsam mit einem befreundeten Asylwerber zieht der Afghane den Pensionisten aus dem Fluss.