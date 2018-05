"Spiderman" in Paris: Mann rettet Kind aus fünftem Stock

Videoaufnahmen zeigen, wie sich der 22-jährige Mamoudou Gassama in Sekundenschnelle an der Fassade von Balkon zu Balkon empor hangelt, wo sich das Kind an der Außenseite eines Geländers festklammert. Die Bewegtbilder der waghalsigen Aktion des Zuwanderers aus Mail verbreiten sich derzeit viral im Internet.