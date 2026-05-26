Im Durchschnitt landen in Österreich pro Haushalt Lebensmittel im Wert von rund 100 Euro im Müll - jedes Monat. Das will die Umweltschutzorganisation WWF berechnet haben, wie aus einer Aussendung am Dienstag hervorging. Dafür habe man Daten und Studien zu Lebensmittelabfällen mit aktuellen Lebensmittelpreisen kombiniert. Monatlich werden demnach rund 14 Kilogramm Essen im Durchschnittshaushalt weggeschmissen. Besonders betroffen: Obst und Gemüse sowie Brot- und Backwaren.

Teurere Fleischprodukte und Fisch würden seltener verschwendet werden. "Die Ergebnisse zeigen, dass Lebensmittelverschwendung nicht nur Umwelt und Klima belastet, sondern auch spürbare Kosten für Haushalte verursacht. Wer weniger wegwirft, spart daher Geld und schont wertvolle Ressourcen", sagte Dominik Heizmann vom WWF.

Insgesamt werden laut dem Umweltverband jährlich mehr als 1,2 Millionen Tonnen Lebensmittel in Österreich verschwendet. Davon entfallen etwa 570.000 Tonnen auf Landwirtschaft, Verarbeitung, Handel und Außer-Haus-Verpflegung, weitere 685.000 Tonnen auf private Haushalte. Dadurch würden auch Lebensmittelpreise steigen, warnte der WWF. Kosten für Produktion, Transport, Lagerung und Entsorgung von Lebensmitteln, die nie konsumiert werden, würden entlang der gesamten Wertschöpfungskette mitgetragen, erläuterte der Verein.