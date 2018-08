Leben, wie die Ministerin es sich vorstellt

Obwohl ich weiß, dass es ungesund ist, rauche ich. Daher: 13 Euro für Zigarettenpapier, Filter und Tabak. Als ich meinen Selbstversuch und die Einkaufsliste auf Facebook veröffentliche, brechen schnell Diskussionen los: Rauchen muss doch nicht sein. Damit haben die User recht. Aber eine Sucht genau in der Situation zu bekämpfen, in der man sowieso schon am Minimum lebt, ist keine Option. Man möge mir bitte meinen letzten Luxus lassen.

Hätte ich tatsächlich im Soma eingekauft, wären die Lebensmittel etwa halb so teuer gewesen. Damit blieben 12,50 Euro übrig, um zum Beispiel Fleisch zu kaufen. Zur Ablenkung auszugehen erscheint im Moment aber sinnvoller. In der Arena Wien ist gerade Bierwoche mit gratis Eintritt. Für zwei Bier bezahle ich fünf Euro. Am Tag darauf gehe ich ins Freibad. Das würde mit der Bäderlegitimationskarte 4,40 Euro kosten. Ein Getränk schlägt mit 1,80 Euro zu buche. Ich bringe zwei herrenlose Pfandflaschen zurück und kann mir noch ein zweites Getränk leisten.

Alternativ wäre ein Bad in der Neuen Donau sogar gratis. Um dort hinzukommen, würde ich mit der U-Bahn fahren – und zwar schwarz. Keine Sorge, liebe Wiener Linien, ich habe eine Jahreskarte. Wäre dem aber nicht so, hätte ich nicht gezögert, es darauf ankommen zu lassen. Die 18 Euro für ein vergünstigtes Monatsticket sind bei 150 Euro Budget einfach nicht drinnen. Außerdem ist ohnehin schon alles schwer genug und es wird sowieso nie kontrolliert – hoffentlich. Nach drei Tagen ist der Punkt erreicht, an dem Pfuschen eine Überlegung ist. Putzen oder Arbeit im Garten – ich wäre im Moment für so manches zu haben.

Natürlich wollen mir Freunde in dieser Woche helfen. Das lasse ich aber nicht zu, denn das wäre als armer Mensch anders. Vielleicht wird man ein oder zwei Mal zu einer Geburtstagsfeier eingeladen, obwohl man kein Geschenk gekauft hat. Beim dritten oder vierten Mal muss die Freundschaft schon sehr groß sein.