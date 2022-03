Leben ohne Luxus: Neuer Einsiedler gesucht

Auswahl läuft gerade

Gesucht wird gerade der 35. Einsiedler von Saalfelden. Die „Bewerbungsphase“ lief bis Mitte Februar. Pfarrer Alois Moser und Bürgermeister Erich Rohrmoser werden gemeinsam entscheiden, wer der nächste Eremit wird. „Elf Interessenten haben sich beworben“, erzählt Dechant Moser. Das Alter der Kandidaten sei bunt gemischt: Auch jüngere Bewerber würden zunehmend vor einem oft stresserfüllten Alltag fliehen wollen. Frauen sind ebenso unter den Bewerbern. Man bleibe aber vorerst bei der männlichen Tradition, heißt es. Die Ruhesuchenden kommen aus Österreich und dem bayrischen Raum.

Zwei bis drei Kandidaten kamen in die engere Wahl. Ausbildung und berufliche Erfahrung sind nicht entscheidend. Pfarrer und Ortschef schauen vielmehr auf andere, tiefere Werte wie innere Größe und die Verbindung zum christlichen Glauben. Und: „Es sollte jemand sein, der auch kontaktfreudig ist“, so Moser über den geborenen Eremiten am Palfen.

Denn der Einsiedler von Saalfelden führt nicht unbedingt nur ein einsames Leben. Zur Stille in der Früh kommen die Gespräche am Tag. Gerne gesellen sich Besucher – von Einheimischen bis zu Urlaubern – zu ihm auf die Holzbank vor der Klause und erzählen, was sie bewegt oder bedrückt. Dann wird der Einsiedler schnell zum Seelsorger mit offenem Ohr für alle Lebensbereiche.

Ein ebenso wichtiges Kriterium: „Er sollte körperlich fit sein“, wissen die Saalfeldener. Denn der Weg zum nächsten Geschäft ist weit. Lebensmittel, Getränke und weitere Vorräte können nicht gefahren, sondern nur auf den Berg getragen werden. Auch handwerkliches Geschick ist von Vorteil, denn in und rund um die alte Klause fallen immer wieder kleinere Reparaturarbeiten an.