Leben als Flüchtling: Das Warten als Feind

Sayed hat alles hinter sich gelassen: Seine Familie, Freunde, seine Heimat in der Provinz Parwan, in der er nicht sicher war. Sein Vater starb dort. Hingerichtet mit einem Kopfschuss, weil er es gewagt hatte, Amerikaner durch die Gegend zu chauffieren. Sayed hat für die US-Soldaten Englisch gelernt und dolmetschte für sie. "Auch du bist in Gefahr. Du kannst hier nicht bleiben", sagte ihm seine Mutter. Da war die Reise nach Europa schon organisiert.

Im Vorjahr stellten 1187 minderjährige Flüchtlinge, die alleine hier ankamen, einen Asylantrag. Die Flüchtlingsorganisation UNHCR hielt in einer Studie fest, was sie dazu trieb: die "Gewaltsituation", "Missbrauch" und "Bedrohung" fallen darunter.

Ihre Situation hat sich in Österreich seit 2004 verbessert: Es gibt seitdem eine separate Unterbringung. Doch im Vergleich zu heimischen Kindern und Jugendlichen, um die sich die Jugendwohlfahrt kümmert, sind sie benachteiligt. Von "halben Kindern" sprechen Kritiker angesichts der Schieflage zynisch: 77 Euro gibt der Staat für junge Flüchtlinge pro Tag aus; die Stadt Wien benötigt 130 bis 400 Euro, um Kinder und Jugendliche ausreichend betreuen zu können.

Der 15-Jährige zog von der Erstaufnahmestelle in Traiskirchen in die Wohngemeinschaft Nuri der Caritas in Wien-Penzing. Seitdem bestimmen zwei Dinge sein Leben: Lernen für seinen Traum von der Kfz-Lehre und warten, bis sich die Behörde bei ihm meldet.

Deutsch lernen ist für den 17-Jährigen der Schlüssel. "Wenn man hier lebt, muss man die Sprache sprechen." Der Satz könnte von Sebastian Kurz stammen. "Integration durch Leistung" heißt das Leitmotiv des Integrationsstaatssekretärs. Nur funktioniert es im Fall von Sayed nicht. Der strebsame Bursche wartet seit 17 Monaten auf die erste Einvernahme durch die Asylbehörde, die die Basis für das Verfahren ist.

"Noch hat niemand mit mir gesprochen", klagt er verbittert. Nicht nur Sayed ist in der Warteschleife. In der Wohngemeinschaft Nuri warten von 15 Jugendlichen neun seit eineinhalb Jahren.