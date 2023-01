Lawinengefahr in ganz Österreich weiterhin "erheblich"

In dem Gebiet herrschte zum Zeitpunkt des Unglücks Lawinenwarnstufe 3 (erhebliche Gefahr) auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Abseits der Piste seien die Verhältnisse gefährlich, sagte Robert Schleiner, Einsatzleiter der Bergrettung Radenthein, dem ORF Kärnten. In der Nacht und auch bei Tag habe es am Samstag extremen Wind gegeben.

Erhebliche Lawinengefahr

Seitdem haben sich die Bedingungen in ganz Österreich nicht gebessert. Sonntagvormittag weht der Wind zwar schwächer, in vielen Teilen des Landes schneit es aber weiterhin. Gegen Abend und in der Nacht auf Montag soll dann auch der Wind zurückkommen: Vor allem im Bergland und am Alpenostrand soll er dann noch einmal teils lebhaft wehen.

Wind und Schnee

Die Lawinengefahr bleibt demnach bestehen. Über den ganzen österreichischen Alpenkamm - südlich wie nördlich - gilt weiterhin die Stufe 3 (erhebliche Gefahr). Vor allem in Vorarlberg, Tirol, Kärnten, der Steiermark und Salzburg führen der Neuschnee und der Windeinfluss auch weiterhin zu erheblicher Lawinengefahr in höheren Lagen.

Aber auch in Teilen Oberösterreichs und Niederösterreichs ist oberhalb der Waldgrenze mit Warnstufe 3 zu rechnen. In den Ybbstaler Alpen seien durch den Neuschnee und den Wind gebietsweise bis zu 30 Zentimeter an Auflage zusammengekommen. In den übrigen Bergregionen des Bundeslandes wurde das Lawinenrisiko als mäßig (Stufe zwei) oder gering (Stufe eins) angesehen.