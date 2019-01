Lawinengefahr: Hunderte Menschen in Dörfern eingeschlossen

Aufgrund der anhaltenden starken Schneefälle und der enormen Lawinengefahr der Stufe 4 auf der fünfteiligen Skala in den Nordalpen und Tauern sind in der Steiermark am Samstag Hunderte Menschen in ihren Häusern von der Außenwelt abgeschnitten. Allein in der Nacht auf Samstag sind in vielen Teilen des Landes 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee gefallen, unter Tags schneite es heftig weiter. Der Lawineneinsatztrupp des Bundesheeres befindet sich nach wie vor in Bereitschaft.

In den Gemeinden Wildalpen und Weichselboden müssen nach einem Lawinenabgang rund 100 Menschen ausharren, heißt es seitens der Landeswarnzentrale Steiermark. In den Ortschaften Johnsbach und Gstatterboden im Gesäuse sitzen nach einer Straßensperre sogar 160 Personen fest.

Eine Bergungsaktion wurde um 11 Uhr auf der Planneralm durchgeführt. 500 Personen, darunter zahlreiche Urlauber, saßen fest. Sie wurden am Vormittag mit einem Konvoi des Straßenerhaltungsdienstes ins Tal geführt. Im Sölktal müssen 480 Menschen weiter auf eine Entspannung der Wetterlage warten. Auch in Hinterwildalpen sind 85 Leute nach einem Lawinenabgang eingeschlossen, auf der Hörsbachalm ist eine Familie betroffen.

Medizinische Versorgung

Laut Landeswarnzentrale ist zumindest die Stromversorgung für die Betroffenen sichergestellt. Anders verhält es sich jedoch seit Freitag mit der medizinischen Versorgung. Lediglich im Sölktal konnte sie durch Rotes Kreuz und Bergrettung aufrecht erhalten werden. Die Menschen seien jedoch angewiesen, zu Hause zu bleiben und nicht etwaige freie Straßen zu benutzen. Zu groß sei die Gefahr für weitere Lawinenabgänge.