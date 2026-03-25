Nach Lawinen-Drama in Südtirol: 44-jähriger Österreicher tot

Das Lawinenunglück vergangenen Samstag im Südtiroler Ridnaun hat einen weiteren, vierten Toten gefordert: Ein 44-jähriger Österreicher, der von der Lawine verschüttet worden war, starb am Mittwoch im Krankenhaus in Bozen, wo er auf der Intensivstation behandelt wurde.

Dies berichteten Südtiroler und italienische Medien. Der Zustand des Wintersportlers war durchgehend als kritisch eingeschätzt worden.

Bereits am Samstag hatten zwei Südtiroler ihr Leben verloren. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 62-jährigen Bergführer einer Gruppe österreichischer Skialpinisten und um einen in Österreich lebenden 56-Jährigen. Am Sonntag war eine 26-Jährige aus der norditalienischen Provinz Brescia im Innsbrucker Krankenhaus gestorben. Die junge Frau war nach dem Lawinenabgang mit einem österreichischen Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen worden. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen. Zu den Verletzten zählten zudem drei deutsche Skifahrer.

Sechs Verschüttete Die Lawine war Samstagvormittag an der Rudererspitze auf etwa 2.445 Metern oberhalb der Gewinges Alm abgegangen. Mehrere Skitouren-Gruppen mit rund 30 Personen waren in diesem Gebiet unterwegs.