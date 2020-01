LaudaMotion-Maschine kurz nach dem Start in Malaga umgekehrt

Ein Airbus A320 der LaudaMotion-Flotto hat am Donnerstagvormittag kurz nach dem Start in Malaga umkehren und wieder am dortigen Airport landen müssen. Grund dafür waren laut Austrian Wings, die sich auf betroffene Passagiere beriefen, Triebwerksprobleme. LaudaMotion war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Der Flug OE 3225 sollte nach Düsseldorf gehen. Doch bereits kurz nach dem Start traten an einem der beiden Triebwerke derart schwere Probleme auf, dass die Piloten es abschalten und eine Luftnotlage erklären mussten. Mit dem verbliebenen funktionierenden Antrieb kehrte die Maschine nach Malaga zurück.