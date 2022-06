Lange Staus: "Es tut sich einiges" auf Österreichs Straßen

Für viele Autoinsassen war in Österreich am Sonntag Geduld angesagt: "Es tut sich einiges" auf den Straßen, hieß es seitens des ÖAMTC.

Hauptverantwortlich für lange Staus waren die Kontrollen an der deutschen Grenze vor dem G7-Gipfel und der starke Reiseverkehr auf den Nord-Süd-Verbindungen. Vor Tunnels wurde blockabgefertigt, dazu kamen noch Unfälle. Im Laufe der Nachmittagsstunden entspannte sich die Lage etwas.

Italien

Nach Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad hat sich am Sonntag auf der Autobahn zwischen Tarvis und Udine in Italien ein 13 Kilometer langer Stau gebildet. Der Unfall ereignete sich auf dem Abschnitt zwischen Udine Nord und Gemona in Richtung Tarvis, berichtete der Autobahnbetreiber. Die Autobahn war längere Zeit nur auf einer Spur befahrbar.