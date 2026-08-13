11-Millionen-Euro-Umbau: Neuer Landtagssaal nimmt langsam Form an

Wer dieser Tage den Landtagssaal im St. Pöltner Regierungsviertel betritt, bekommt vorab Helme und knappe Sicherheitsanweisungen mit auf den Weg. Denn ein unachtsamer Schritt reicht aus, und die Streben der raumeinnehmenden Gerüstkonstruktion können zur Stolperfalle werden. Seit Jahresbeginn laufen die Bauarbeiten, um den fast 30 Jahre alten Saal technisch zu modernisieren sowie barrierefrei und klimafit zu gestalten.

So werden unter anderem die Glasfassade erneuert, eine Heiz- und Kühldecke eingezogen und Technik sowie Einrichtung modernisiert. Während des Umbaus tagt der Landtag im Leopoldsaal, der zum Ausweichquartier umfunktioniert wurde. Ab September 2027 sollen Sitzungen wieder im sanierten Landtagssaal stattfinden. Ein Blick auf die Baustelle zeigt: Bis zur Rückkehr bleibt noch viel zu tun.

Rohbauarbeiten beendet Eine Bretterrampe führt in den rund 600 Quadratmeter großen Raum. Zwischen den labyrinthartigen Gerüsten liegen Baumaterial, Kabel, Werkzeug. Es riecht nach Holz und Staub. Eine Bohrmaschine surrt, das Radio läuft. Landtagspräsident Karl Wilfing und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) zeigen sich mit dem derzeitigen Stand zufrieden. Die Arbeiten verlaufen wie geplant – sowohl budgetär als auch zeitlich –, heißt es bei einer Besichtigung am Donnerstagmittag.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kristina Leitner Derzeit wird unter anderem die Decke angebracht.