Bildein setzt auf Kultur und Vereine

Kulturvereine, Gemeinde und die Bürger ziehen an einem Strang, um die Lebensqualität in der südburgenländischen Gemeinde hoch zu halten. Es gibt Nahversorger und ein umfangreiches Kulturprogramm, Höhepunkt ist das Picture On Festival, das mit internationalen Bands jedes Jahr mehr als 3000 Besucher in die 340-Seelen Gemeinde lockt.