Altes Handwerk belebt Ort neu

Apropos Babys: Wildon ist eine stark wachsende Gemeinde. "Wir kriegen pro Jahr 50 Kinder", schmunzelt der Ortschef. Der Kindergarten hat sechs Gruppen und derzeit 147 Schützlinge. Wildon gilt als Zuzugsgemeinde, denn hier lässt es sich gut leben: Nahe an Graz und Leibnitz, viel Angebot an Kultur, so sind etwa die Veranstaltungsräume im Schloss Wildon kostenlos zu haben.

Der KURIER stellt Österreichs engagierteste Orte vor, die mit innovativen Ideen der Landflucht entgegenwirken. KURIER-Leser können online für ihre favorisierten Gemeinden voten.

kurier.at/landlust