Landesregierung stellt Wasserstoffzug noch einmal auf den Prüfstand

In der Debatte um das derzeit in Tirol heiß diskutierte Zillertaler Projekt „Wasserstoffbahn“ hat ein Gespräch zwischen Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und dessen Stellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) am Dienstag keine Kehrtwende gebracht. Beide bekannten sich demnach zum Beschluss pro „Wasserstoffbahn“.

Allerdings sollten die Grundlagen finanziell und technisch durch eine unabhängige Stelle bewertet werden. Das solle das Vertrauen in das Projekt wiederherstellen, hieß es.

Bereits bei der Entscheidungsfindung sei klar gewesen, dass jede Variante ihre Vorteile habe, so Mattle und Dornauer in einer gemeinsamen Stellungnahme. In der Speichertechnologie Wasserstoff liege jedoch „großes Entwicklungspotenzial“ für die Zukunft.

"Merkbarer Vertrauensverlust"

Zuletzt hätte es jedoch in der Bevölkerung einen „merkbaren Vertrauensverlust“ in das Projekt gegeben, verwiesen die Chefs der Tiroler ÖVP und SPÖ auf die Ablöse des Vorstandes der Zillertalbahn. Nun wolle man das „Vertrauen zurückgewinnen“, ein „Höchstmaß an Sachlichkeit schaffen“ sowie die „einhundertprozentige Nachvollziehbarkeit der politischen Entscheidung für die Tiroler Bevölkerung gewährleisten“.