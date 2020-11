Landbauer fordert weiter Nehammer-Rücktritt

Als nicht mehr tragbar stuft auch die Landes-SPÖ den Innenminister ein, wobei eine direkte Rücktrittsforderung ausbleibt. Vielmehr kritisiert SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller, der unter Ex-Innenminister Ernst Strasser (ÖVP) selbst im BVT gearbeitet hatte, dass der Minister die Spezialeinheit Cobra zu Statisten degradiere. Damit werde letztendlich auch ein effektives Arbeiten der Justiz verhindert.

Reinhard Hundsmüller: „Die Sozialdemokratie verlangt einen sofortigen Stopp dieser Showpolitik und ruft die Verantwortlichen im Innenministerium eindringlich dazu auf, diskrete und zielorientierte Ermittlungen zu ermöglichen.“

An der Landes-ÖVP prallen derartige Attacken ab. Dort stellt man sich demonstrativ hinter Innenminister Karl Nehammer. Bereits in der Landtagssitzung hatte Sicherheitssprecher Gerhard Karner dem Minister gedankt, dass dieser mit Umsicht und Konsequenz nach dem Terror-Anschlag in Wien gehandelt habe. Weiters hatte Karner SPÖ-Klubobmann Hundsmüller aufgefordert, sich aktiv in die Reform des BVT einzubringen. Karner zum KURIER: „Jetzt ist konstruktive Arbeit gefragt, kein ausschließlich destruktives Agieren.“

martin gebhart