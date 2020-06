Landärzte wollen ihre Hausapotheken zurück

Kein Postamt, keine Nahversorger – und bald auch keinen Arzt mehr. Dieses Szenario entwerfen Ärztevertreter für die ländlichen Regionen Österreichs. „In zehn Jahren ist mehr als die Hälfte der rund 470 Landärzte in Niederösterreich in Pension“, sagt Christoph Reisner, Präsident der nö. Ärztekammer. Noch prekärer dürfte die Situation im Burgenland sein. „Von den 118 Landärzten werden in zehn Jahren 61 Prozent in Pension gehen“, sagt der Vize-Präsident der burgenländischen Ärztekammer, Michael Schriefl. Und die Politik „setzt auch keine dementsprechenden Maßnahmen“.

Die Ärzteschaft plagen Nachwuchssorgen. Einerseits geht die Zahl der Allgemeinmediziner zurück. Wie berichtet, entscheiden sich immer weniger Absolventen eines Medizinstudiums für einen entsprechenden Turnus. Wer doch als Landarzt praktizieren will, der stoße auf viele Widrigkeiten, erzählt Gregor Skorjanz, Arzt im nö. Paudorf. „Ein Landarzt hat jedes zweite Wochenende und oft in der Nacht Bereitschaft. Wochenarbeitszeiten von 70 Stunden und mehr sind keine Seltenheit. Diesem Einsatz steht kein entsprechendes Einkommen gegenüber.“