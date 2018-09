Land will GTI-Tross „still legen“

„Das Problem bei Vor- und Nachtreffen ist, dass es keinen Veranstalter gibt“, sagt Landesjurist Albert Kreiner. Die Straße sei nicht als Veranstaltungsort einzustufen und daher könne man nur eingreifen, „wenn sie für verkehrsfremde Zwecke genutzt wird“. GTI-Fahrer sprechen sich ab, lassen die Motoren im Konvoi aufheulen und sind so vor dem Zugriff der Behörden geschützt. „Laut Kraftfahrzeuggesetz ist die Exekutive verpflichtet, das lärmende Auto aus dem Pulk herauszufiltern. Das ist unmöglich“, ergänzt Kreiner. „Wir würden gerne die ganze GTI-Gruppe still legen, in der sich das Schwarze Schaf befindet und allen 48 Stunden lang die Nummerntafeln entziehen. Das tut den GTI-lern weh“, weiß Kärntens Umweltreferentin Sara Schaar (SPÖ). Nur fehlt dafür die gesetzliche Grundlage.

In der Regierungssitzung am Dienstag wird eine Resolution verabschiedet, in der das Verkehrsministerium um eine Abänderung des Kraftfahrzeuggesetzes ersucht wird. Dann könne man „mit Schärfe und Härte“ gegen GTI vorgehen – sagt in Person von Ulrich Zafoschnig (ÖVP) der Tourismuslandesrat, um hinzuzufügen, dass 95 Prozent der Gäste friedlich und willkommen seien.