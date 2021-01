Land Steiermark startet Kampagne für Pflege-Beruf

Kostenlose Ausbildung

Zielgruppen seien Jugendliche in der Berufsorientierung, Wiedereinsteiger und Spätberufene und Personen, die sich neu orientieren wollen, wie Bogner-Strauß ausführte. Die Ausbildung an den Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege des Landes Steiermark sei kostenlos, die Schüler seien versichert und bekommen zudem ein Taschengeld. Für Personen, die eine Um- oder Neuorientierung in diesen Bereich planen, gebe es vonseiten des AMS Fachkräftestipendien.

Abwechlungsreich und krisensicher

„Von der mehr als 9.000 Beschäftigten in der Pflege in den KAGES-Spitälern gehen jährlich an die 100 in Pension. Wir brauchen immer wieder neue Mitarbeiter“, betonte Vorstand Karlheinz Tscheliessnigg. 120 bis 130 Mitarbeiter würden heuer noch gesucht. Der Pflegeberuf sei „außerordentlich vielseitig, chancen- und abwechslungsreich, krisensicher und wird mittlerweile recht gut bezahlt“, beschrieb Tscheliessnigg: Das Einstiegsgehalt für die Pflegeassistenz liege zwischen 1.850 und 1.960 Euro.