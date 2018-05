Land blitzt ab: Grüner Klub retourniert Fördergeld nicht

Die Kärntner Grünen sind aus dem Landtag geflogen. Der Klub hat aber jahrelang gut gewirtschaftet und nach Zahlung aller offenen Rechnungen bleiben laut Auskunft der Grünen 500.000 sorgsam angesparte Euro übrig. Das Geld könnte man auf einem Konto oder in einer Stiftung „parken“, bis man wieder in den Landtag einzieht. So weit die Sichtweise des Klubs.

Die Verfassungsabteilung des Landes Kärnten sieht das ganz anders: Steuergeld und Klubförderungen können nur ins nächste Jahr übertragen werden, wenn die Partei im Landtag bleibt. Also sei das Geld zurückzuzahlen, eine missbräuchliche Verwendung erfülle möglicherweise sogar den Straftatbestand.

Die Landesfinanzabteilung hat die Rückforderung daher am 6. April dieses Jahren schriftlich an den Grünen Klub adressiert. Seitdem ist nichts passiert, wie der KURIER auf Nachfrage erfährt. „Es ist kein Geld geflossen, die Grünen haben sich nicht einmal gemeldet“, erklärt Finanzchef Horst Felsner. Was kann das Land tun? „Wir wissen nur aus Medienberichten, dass da Geld übrig ist. Eine gesetzliche Möglichkeit zur Einsicht in die Finanzen des Klubs, der sich ja in Liquidation befindet, haben wir nicht“, antwortet er.

Noch wolle er auf eine Reaktion der Grünen warten. Dann sieht Felsner nur eine Möglichkeit: „Der Landesrechnungshof könnte die Klub-Finanzen überprüfen. Erst dann hätten wir konkrete Anhaltspunkte, wie viel Geld übrig ist und könnten Anzeige erstatten.“