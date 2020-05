Länger arbeiten? "Ich fang lieber früh damit an"

Jungbauern, Feuerwehrmänner, jetzt auch noch Lehrlinge: Am Stand des Bauriesen Porr präsentiert Maurerlehrling Christoph Paar (18) stolz den Lehrlingskalender seines Arbeitgebers. Zwölf Berufe werden darin von Jugendlichen vorgestellt. Drei vorbeikommende Mädels greifen begeistert zu. Ob ein Bauberuf was für sie wäre? "Nein, das kann ich überhaupt nicht", reagiert Jessica (14) fast entsetzt. Sie möchte lieber in die Kinderbetreuung. Christoph nimmt es gelassen: "Frauen auf der Baustelle? Da würden wir Männer ja gar nix mehr arbeiten."



45 Lehrbetriebe aus den unterschiedlichsten Branchen präsentieren beim "Tag der Lehre" im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) ihre Ausbildung und werben um Nachwuchs. Am Vormittag drängen sich bereits viele Schulklassen aus Wien und Umgebung durch die Gänge und blicken den Lehrlingen neugierig über die Schulter.



Viele wissen mit 14 noch gar nicht, was sie einmal beruflich machen werden. "Hauptsache, keine Schule mehr", stöhnt Manuel und deutet auf eine Zeitung. "Ich habe gelesen, wir müssen alle länger arbeiten, also fang ich lieber früh damit an". Benjamin mauert zwar geschickt einen Rundbogen mit den Porr-Lehrlingen, disponiert dann aber spontan um: "Ich glaub ich werde Tischler." Die Mädchen drängen sich um Friseurmodels, glacieren Konfitüre bei den Konditoren oder versuchen sich als Schuhverkäuferinnen. "Interessant wär's schon, aber die Mama sagt, Verkäuferinnen verdienen nicht so viel", weiß Bianca.