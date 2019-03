Länder verhandeln einheitliche Regelungen zum Schulstreik

„Ich persönlich bin grundsätzlich für die Demonstrationen, weil es ein Grundrecht ist zu demonstrieren. Das muss aber Maß und Ziel haben. Das Wichtigste ist, dass wir eine einheitliche Lösung für Österreich finden, sollte nun eine Regelmäßigkeit in die Streiks kommen“, kündigt der Kärntner Bildungsdirektor Robert Klinglmair an. Schülern in Linz beispielsweise drohen laut Veranstaltern schlechte Betragensnoten. In Salzburg wiederum weist die Bildungsdirektion darauf hin, genau dies zu verhindern, und will einen Dialog suchen. Ein gemeinsamer Standpunkt soll aus den heutigen Gesprächen hervorgehen.