Faßmann reagiert: Klimakrise wird breites Thema an Schulen

Staudinger gibt einen Crashkurs zum Thema: Durch die weltweit steigende Freisetzung von Treibhausgasen wie entstehe eine Schicht in unserer Atmosphäre, die die Wärmeabstrahlung der Erde ins Weltall beeinträchtige – und so den Planeten erhitzt. Bisher global um etwa 1°C, erklärt der Wissenschaftler. Was sich nach wenig anhöre, habe enorme Auswirkungen: In Österreich sei eine doppelte Temperaturzunahme registriert worden, also rund 2°C.