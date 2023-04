Kurz vor Ostern: Verwahrloste Kaninchen haben neues Zuhause

Zu fressen bekamen sie offenbar rohe Kartoffeln, jedenfalls lagen Reste davon in dem - zu kleinen - Käfig, in dem die beiden Kaninchen gehalten wurden.

Ihre Augen sind entzündet, die Tiere haben Durchfall und schnupfen, zudem viel zu lange Krallen: Am Mittwoch nahm die Veterinärbehörde im Bezirk Zell am See dem Besitzer die beiden verwahrlosten Tiere ab.