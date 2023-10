KURIER-Tiercoach: Fleisch ist für die Katz’

Subjektiv

„Die Studie hat Schwächen“, bemängelt Stefanie Handl von der „Futterambulanz“ zunächst den methodischen Ansatz. Die Tierärztin – viele Jahre am Institut für Tierernährung der Vetmeduni Wien tätig – kritisiert, dass Details zur Fütterung fehlen. Weder wurde erfasst, ob und wie der vegane Speiseplan mit Ergänzungsmitteln aufgepeppt wurde, noch wurde die Expertise der behandelnden Mediziner einbezogen. „Man darf nicht schließen, dass eine Katze, die nur selten zum Arzt gebracht wird, tatsächlich gesünder ist als ein Tier, das mindestens ein Mal jährlichen zum Routinecheck vorgestellt wird“, sagt Handl. Manch überzeugter Veganer könnte es eventuell mit der Vorsorge nicht so genau genommen haben; nicht zuletzt um seinem Liebling den Stress in der Ordination zu ersparen.

Darüber hinaus fehlen Langzeitdaten. Mängel an lebenswichtigen Vitaminen, Elektrolyten, Mineralstoffen oder Fetten verursachen erst auf Dauer Schäden. Selbst wenn die Blutwerte noch im Normbereich liegen, kann die Gesundheit bereits leiden. Die subjektive Diagnose des Halters ist kein verlässliches Maß für die tatsächliche Fitness.