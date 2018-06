Kunstdiebstähle: 172 Anzeigen, 770.000 Euro Schaden

In einem Fall war ein österreichischer Musiker involviert. Der Mann hatte unwissentlich einen Kontrabass erworben, der aus einem deutschen Orchester entwendet worden war. Den Verkäufer hatte der Musiker zur Übergabe in einem Stiegenhaus getroffen. „Bereits da sollten die Alarmglocken klingeln“, sagt Anita Gach, Referatsleiterin der Kulturgutfahndung. Wie es in dem konkreten Fall eben nicht passierte sollte man sich laut der Expertin immer eine Rechnung ausstellen lassen, wo auch der Name des Händlers angeführt ist. Außerdem rät Gach Kunstobjekte, die man besitzt, zu fotografieren: „Das erleichtert bei einem Diebstahl die Arbeit der Polizei.“

In einem weiteren Fall war ein Wiener Nobelrestaurant das Opfer. Eine Collage von Rudolf Polanszky wurde, weil sie nicht mehr in das Lokal passte, in einen Nebenraum verfrachtet und verschwand plötzlich. Die Fahnder fanden die Collage dann in einem Katalog eines Auktionshauses wieder. Anbieter war der Koch des Spitzenlokales.