Kürzere Tage, höheres Unfallrisiko: Reflektoren als Lebensretter

Doch Reflektoren können auch von Privatpersonen in den Alltag integriert werden. „Gut wirksam im Privateinsatz sind zum Beispiel reflektierende Bänder oder Stoffeinsätze im Bereich abwärts der Hüfte. Das wirkt automatisch, ohne dass man zusätzlich etwas anbringen muss“, erklärt die ÖAMTC-Expertin.

Im Gegensatz zu skandinavischen Ländern, wo das Tragen von Reflektoren weit verbreitet beziehungsweise verpflichtend ist, ist dieses Accessoire in Österreich noch nicht etabliert. Wer in Schweden in einen Unfall verwickelt ist, ohne einen Reflektor an seiner Kleidung zu tragen, trägt automatisch Mitschuld.

"Niemand kann sich eigene Unsichtbarkeit vorstellen"

Einer, der sich seit Jahren dafür einsetzt, dass Reflektoren auch in Österreich in der breiten Masse Anklang finden, ist Rudolf Schwarz. Der 71-jährige Wiener entwarf bereits privat Reflektoren für Kleidungsstücke. „Ohne diese ‚Rückstrahler‘ ist man bei Dunkelheit im Straßenverkehr nahezu unsichtbar. Dass es auch Reflektoren für Erwachsene gibt, die in normaler oder eleganter Kleidung zu Fuß unterwegs sind, weiß kaum jemand“, erklärt der Wiener.