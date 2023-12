Künstliche Intelligenz machts möglich: Romy und der Weihnachtsmann

Die „Sissi“-Filme werden jedes Jahr zu Weihnachten gespielt, also ist’s an der Zeit, dass Romy Schneider endlich dem Weihnachtsmann begegnet und von ihm ein Packerl erhält.

Hätte das Bild ein Maler angefertigt, wäre er viele Stunden an der Staffelei gesessen. Anders die Künstliche Intelligenz (KI): Unser ideenreicher Leser Franz Luger gab die Anweisung "Create a painting of Santa Claus giving a Christmas present to Romy Schneider" – und das Bild war in neun Sekunden fertig. In neun Sekunden!