Küchenbrand beendete Kindergeburtstag im Pinzgau

Zwei Kindergruppen, die im Dieselkino in Bruck an der Glocknerstraße im Pinzgau Geburtstag gefeiert hatten, mussten dieses am Freitagnachmittag wegen eines Brandes im angrenzenden Gastronomiebetrieb verlassen. Die 42-jährige Köchin hatte um 15.30 Uhr einen Fettbrand in der Fritteuse verursachte. Die Feuerwehren konnten eine weiter Ausbreitung des Feuers verhindern, es kam aber zu einer starken Rauchentwicklung im gesamten Gebäude, berichtete die Polizei am Samstag.

Die 20 Kinder und vier Betreuer wurden nicht verletzt, die Köchin und der Pächter des Lokals wurden zur Kontrolle ins Tauernklinikum gebracht. Die Staatsanwaltschaft Salzburg werde noch klären, ob der Brand strafrechtliche Folgen gibt.