Krebstherapie fehlen valide Daten

Vor wenigen Wochen schlugen Mediziner Alarm: Die Zahl der Krebspatienten in Österreich werde bis 2020 spürbar steigen. Eine Diskussion über die Anzahl der Geräte für Strahlentherapie-Behandlungen entbrannte. 43 sind es aktuell in Österreich. Laut dem Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG), der zwischen Bund und Ländern ausverhandelt wurde, sollten es 60 sein. Spezialisten kritisierten zunehmend die wochenlangen Wartezeiten für die Patienten. Jetzt kommt Bewegung in die Angelegenheit.

Die Patientenanwälte wollen jetzt eine österreichweite Bedarfserhebung in Sachen Strahlentherapie durchsetzen. Die Politik unterstützt die Forderung.

Umfragen in der Ostregion hätten ergeben, "dass es bei der strahlentherapeutischen Versorgung zum Teil zu relativ langen durchschnittlichen Wartezeiten kommt", sagt der nö. Patientenanwalt Gerald Bachinger, zugleich Sprecher aller Patientenanwälte Österreichs. Die erhobenen Daten seien aber nicht wissenschaftlich fundiert. Das soll sich jetzt ändern. Bachinger will eine Ist-Stand-Erhebung zu Anzahl und Art der Großgeräte und darüber, wie viele Patienten therapiert werden können. "Daraus erkennen wir, ob die Geräte optimal ausgelastet sind." Auch "mögliche Leerläufe" zwischen Diagnose und Therapiebeginn müssten hinterfragt werden. Aus den Antworten ergebe sich ein Soll-Stand, "der auch den Bedarf an medizinischem Fachpersonal beinhaltet".