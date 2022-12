Krawall-Alarm für Silvester: Polizei rüstet sich für mögliche Randale

Nach Halloween ist vor Silvester. Mit den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel steht die nächste kollektive Partynacht bevor. Nach dem Ende der Corona-Schranken könnte heuer besonders ausgelassen gefeiert werden.

Dafür, dass Silvester nicht außer Rand und Band gerät, soll die Exekutive sorgen. Und die will vor allem verhindern, dass sich Szenen wie bei den Halloween-Ausschreitungen in Linz wiederholen. Alarm-Signale gibt es bereits, wie die Tiroler Tageszeitung berichtet.

Demnach soll im Internet der Name der Landeshauptstadt Innsbruck in Zusammenhang mit dem Schlagwort Athena gefallen sein, das – in Anlehnung an einen Netflix-Film – als Codewort für gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei gilt. Auch im Vorfeld der Linz-Krawalle wurde auf TikTok ein „Athena 2.0“ angekündigt.