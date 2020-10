Kranker Georg: Der Kampf um rettende Spritze vor Gericht

Das ist in seinem speziellen Fall nicht selbstverständlich. Der junge Steirer kämpft - vertreten von Rechtsanwältin Karin Prutsch - seit zwei Jahren um seine Behandlung: Am Mittwoch fand eine Verhandlungsrunde vor dem Zivilgericht in Graz statt, Ergebnis gab es keines, es wurde wieder einmal vertagt.

Spital zahlt nicht

Der 15-Jährige leidet an Spinaler Muskelatrophie (SMA), Muskelschwund, der meist tödlich verläuft. Anwältin Prutsch will die steirische Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) dazu bringen, die Therapiekosten zu übernehmen, und zog vor Gericht: Die KAGES weigerte sich bisher, zu zahlen, da die Behandlung laut Studien nur bei kleinen Kindern wirksam sei.