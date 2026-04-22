Österreicher schließen selten Versicherungen für Haustiere ab

Um gegen finanzielle Belastungen geschützt zu sein, schließen Haustierbesitzer für ihre Begleiter Krankenversicherungen ab. In Österreich ist das mit 21,3 Prozent noch relativ selten der Fall. Das hat eine Umfrage mit mehr als 2.100 Beteiligten in Österreich, Dänemark und Großbritannien ergeben, haben jetzt Svenja Springer von der VetMed-Uni Wien und ihre Co-Autoren in "VetRecord" berichtet.

"Versicherungen können die finanzielle Belastung verringern und möglicherweise Ungleichheiten in der tierärztlichen Versorgung verringern. Allerdings fehlt uns ein Verständnis dafür, welche Faktoren Einfluss darauf haben, ob Tierhalter eine Versicherung abschließen, wie viel sie für Behandlungen auszugeben bereit sind und wie diese Entscheidungen von finanziellen Aspekten und emotionalen Bindungen beeinflusst werden", schrieben die Wissenschafter in ihrer Publikation (doi: 10.1002/vetr.70621).

Ein Beispiel: Ein Bericht der britischen Tierhilfsorganisation PDSA hat im Jahr 2023 gezeigt, dass die von vielen Menschen auch in Großbritannien als ausgesprochen hart empfundene Entwicklung der Lebenshaltungskosten (Inflation) bei einem Fünftel der Tierhalter auch die Tierpflege beeinflusst hat. Mehr als 30 Prozent der Betroffenen, ergriffen Sparmaßnahmen in ihrem eigenen Lebensbereich, um ihre Lieblinge weiter versorgen zu können.