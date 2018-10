Kottan-Regisseur „im falschen Film“

Wer kann besser beurteilen, ob ein Pkw-Lenker Opfer eines Heckenschützen geworden ist? Ein Krimi-Regisseur, der diese Erfahrung am eigenen Leib verspürte oder ein Schöffensenat im Gerichtssaal? Diese ungewöhnliche Frage stellte sich am Montag im Rahmen eines Prozesses am Landesgericht Klagenfurt. Die Schöffen glaubten wohl, dass drei Fahrzeuge auf der Südautobahn beschossen wurden, nicht aber jenes des Erfinders der Krimi-Parodie-Serie „Kottan ermittelt“, Peter Patzak.

Der Vorfall ereignete sich am Ostersonntag, dem 1. April 2018, auf der A2 nahe der Ortschaft Thon bei Klagenfurt. Ein 15-jähriger Klagenfurter und ein 18-jähriger Steirer, schossen am Nachmittag drei Meter neben der Autobahn mit einem Luftdruckgewehr, das 500 Meter Reichweite aufweist, samt Zielfernrohr auf Alu-Dosen – „ab circa 15.55 Uhr auch auf Dosen, die in Richtung Fahrbahn aufgestellt waren“, wie der Ältere bekannt gibt. Sie trafen mindestens drei Autos in Fahrtrichtung Wien, bei einem splitterte sogar die Scheibe auf der Beifahrerseite. In diesem Pkw erlitt die Beifahrerin ein Knalltrauma, der Lenker Brustverletzungen.

Auch zwei Personen, die in Richtung Klagenfurt unterwegs waren, gaben bei der Polizei zu Protokoll, an der fraglichen Stelle Opfer der Heckenschützen geworden zu sein: Ein Klagenfurter, der nicht genau weiß, ob es um 16 oder um 17 Uhr passierte, und eben Peter Patzak, der sich am 1. April auf dem Weg nach Italien befand.