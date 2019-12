Kopftuchverbot: An Volksschulen bisher acht Fälle und keine Anzeigen

Seit Herbst ist an Volksschulen "das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, mit der eine Verhüllung des Hauptes verbunden ist", verboten. In der Praxis waren die Folgen bisher überschaubar, zeigt ein APA-Rundruf: Bis Ende November sind acht Mädchen mit Kopftuch zum Unterricht erschienen, alle Eltern zeigten sich nach einem Gespräch einsichtig. Anzeige gab es daher bisher keine.

Die meisten Fälle sind in Wien dokumentiert: Hier wurde laut Bildungsdirektion (früher: Stadtschulrat) seit Beginn des Schuljahrs fünf Mal das Kopftuchverbot verletzt. In allen Fällen konnten die Eltern der Mädchen bei der per Gesetz vorgesehenen Rechtsbelehrung durch die Bildungsdirektion davon überzeugt werden, dass ihre Töchter künftig ohne Verhüllung zur Schule gehen. Aus Vorarlberg wurden zwei Fälle gemeldet, in Tirol war es einer. Auch hier konnten die Eltern zum Einlenken bewegt werden. Eine Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde, die Strafen bis zu 440 Euro verhängen kann, war deshalb in keinem Fall notwendig. Aus den Bildungsdirektionen der übrigen Bundesländern wurden überhaupt keine Fälle gemeldet.