Kontamination in Österreich: So reagieren die ABC-Soldaten

Wenn sie im Einsatz sind, ist der Feind meist unsichtbar: die ABC-Abwehrtruppe des Bundesheeres. Wegen des EU-Ratsvorsitzes sind die speziell ausgebildeten Soldaten derzeit in Wien anzutreffen. Seit Freitag stehen die Experten wieder auf der Donauinsel wegen dem Treffen der EU-Finanzminister für einen möglichen Ernstfall bereit.

Bei jedem möglichen Angriffsszenario wird eine vordefinierte Kette in Gang gesetzt. Falls es zu einer Ausbreitung kommt, muss eruiert werden, woher der Kampfstoff kommt und wie weitreichend die Folgen sind. In der Melde- und Auswertestelle (MASt) wird sich ein Überblick verschafft. Anhand einer Live-Prognose, bei der das aktuelle Wetter mit einfließt, wird dann das Ausmaß berechnet. Dadurch kann ein Sicherheitsbereich ausgewählt werden. Außerdem werden dort die Ergebnisse, die der ABC-Aufklärungstrupp vom Ort des Geschehens liefert, ausgewertet. Die Dekontaminationsmaßnahmen erfolgen dann am sogenannten Dekontaminationsplatz.