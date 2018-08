Kolpinghaus ist laut Behörde erhaltenswert

Vor wenigen Tagen ging die Kolpingfamilie mit ihren Plänen für das neue Gebäude an die Öffentlichkeit. In der Althanstraße sowie in der Liechtensteinstraße sollen neue Wohnungen für beispielsweise Studenten und Auszubildende entstehen. Laut der Gratiszeitung Heute sollte der Bau 20 Millionen Euro kosten und 2020 fertiggestellt werden.

Die Grüne stellvertretende Bezirksvorsteherin Momo Kreutz begrüßte das Projekt in einem Facebook-Post: „Jetzt muss nur noch die MA 19 zustimmen, da das Haus vor 1945 gebaut wurde! Es tut sich was am Alsergrund.“ Durch den Teil der Baurechtsnovelle, der im Juli in Kraft getreten ist, müssen Häuser die vor 1945 erbaut wurden, von der Magistratsabteilung für Architektur und Stadtgestaltung vor einem Abriss auf ihre Erhaltenswürdigkeit geprüft werden.