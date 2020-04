Kolonnen vor McDrive: Netz lacht über Schachtelwirt-Schlacht

Aber was könnte hinter dem landesweiten Burger-Exzess stecken? Zumindest bei den Hamsterkäufen zeigte sich, dass das Kaufverhalten Einzelner Kettenreaktionen auslösen kann. Fotos von leeren Regalen in den sozialen Netzwerken verstärkten diesen Effekt: "Menschen sind soziale Wesen und suchen im Alltag nach Hinweisen, was sicher und was gefährlich ist. Und wenn sie jemanden im Laden sehen, der in Panik Toilettenpapier kauft, kann dies einen Angst-Ansteckungseffekt verursachen", erklärt Baruch Fischhoff, Psychologe von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Mitte März im Gespräch mit CNN.

Nun ging es in diesem Fall aber um Klopapier. Fast-Food hat einen weiteren Nebeneffekt: Es macht süchtig. Forscher von der Maquarie Universität in Sydney haben kürzlich wissenschaftlich belegt, warum wir von Junk-Food nicht genug bekommen können. In einer Studie wurden 105 Freiwillige in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe bekam acht Tage nur ungesundes Essen serviert, die andere ernährte sich "normal". Ergebnis: Die erste Gruppe hatte am Ende der Studie größeren Appetit auf ungesundes Essen, als die andere. Selbst dann, wenn die Probanden bereits gesättigt waren.