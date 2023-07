Kollision zweier Pkw in Mariazell: Fünf Verletzte

Bei der Kollision zweier Pkw im obersteirischen Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) sind am Donnerstag fünf Insassen teils schwer verletzt worden - darunter auch zwei Kinder im Alter von zwölf und 14 Jahren. Ein 19-Jähriger hatte beim Einbiegen offenbar den Wagen einer vierköpfigen Familie übersehen. Der junge Mann sowie die 46-jährige Mutter, die den zweiten Pkw gelenkt hatte, wurden jeweils per Rettungshubschrauber in Spitäler geflogen, so die Polizei am Freitag.