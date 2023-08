Kokain im Wagen: Alko-Lenker flüchtete in Tirol vor Polizei

Ein alkoholisierter Pkw-Lenker aus den Niederlanden hat sich in der Nacht zum Sonntag in Reutte im Tiroler Außerfern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. In Weißenbach am Lech wurde der 40-Jährige schließlich gestoppt. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten im Wagen 1,5 Gramm Kokain sicher.

1,2 Promille

Dem Niederländer, der 1,2 Promille Alkohol im Blut hatte, wurde der Führerschein abgenommen. Anzeigen wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen würden folgen, hieß es von der Exekutive. Auch Ermittlungen wegen des Suchtmittelvergehens waren im Gange.