Kiloweise Kokain in Salzburg verkauft, Dealer erneut festgenommen

Polizisten des Bezirkskriminaldienstes St. Johann konnten nach umfangreichen Ermittlungen einen Suchtmittelhandel aufdecken. Ein 39-jähriger Kroate aus dem Pongau wird beschuldigt, ab dem Jahr 2021 im gesamten Bundesland Salzburg Kokain im Kilobereich verkauft zu haben.

Der Mann war bereits im Jahr 2020 auf Grund von Drogendelikten zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Unmittelbar nach seiner Haftentlassung 2021 wurde der Kroate wieder rückfällig. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete im Juli die Festnahme des Beschuldigten sowie eine Hausdurchsuchung an.

➤ Mehr lesen: Speed und Kokain: Polizei hob Drogenbande im Pinzgau aus

Dabei wurden unter anderem knapp 45 Gramm Kokain (abgepackt für den Weiterverkauf), Verpackungsutensilien, Bargeld in Höhe von knapp 12.000 Euro und eine gefälschte 100-Euro-Banknote sichergestellt. Der Festgenommene wurde über Anordnung der StA in die JA Salzburg überstellt und befindet sich bis dato in Untersuchungshaft.