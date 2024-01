Klubobmann der Salzburger ÖVP musste Führerschein abgeben

Der Klubobmann der Salzburger ÖVP im Landtag, Wolfgang Mayer, hat am Dienstagmorgen nach einer Kontrolle durch eine Polizeistreife seinen Führerschein verloren. Wie seine Partei am Dienstagnachmittag in einer Aussendung veröffentlichte, wurde Mayer zu einem Alko-Test aufgefordert - verweigerte diesen aber.

Daraufhin wurde der Klubobmann, "wie in diesen Fällen üblich, angezeigt bzw. wurde daraufhin die Lenkerberechtigung entzogen." Wie der ORF Salzburg berichtet, soll ein Zeuge über den Notruf einen in Schlangenlinien fahrenden Lenker gemeldet haben. In Henndorf (Flachgau) wurde der 45-Jährige dann aus dem Verkehr gezogen.