Bau-Verbot im eigenen Garten

Der zuständige Stadtrat von Klosterneuburg, Christoph Kaufmann (ÖVP), erwidert, dass der Beschluss aus zweierlei Gründen notwendig gewesen sei. „Erstens wurde es schon 2004 im örtlichen Entwicklungskonzept als Planungsziel niedergeschrieben und jetzt arbeiten wir an einem neuen und das wollten wir noch abschließen“, erklärt er. Es gebe immer wieder Probleme mit Bauträgerprojekten in zweiter und dritter Reihe, die die Gärten unbrauchbar machen würden. Zweitens seien klimapolitische Überlegungen ausschlaggebend gewesen. „Starkregenfälle werden immer häufiger im Bezirk. Nur grüne Orte können mit diesem Phänomen umgehen“, so der Stadtrat. Insgesamt 14 Gartenzonen wurden in der Stadtgemeinde festgelegt. Kaufmann betont, dass keine Umwidmung stattgefunden habe. „Es bleibt Bauland, wird aber geschützt durch die Baufluchtlinie. Ein Haus in dem Bereich kann man also nicht bauen. Der Ausbau an der Straßenfront wird forciert. In die Mitte vom Grundstück kann man nichts bauen.“ Der Werteverlust sei eine Frage der Betrachtung. „Andere sagen, dass sie einen Werteverlust haben, wenn der Nachbar was reinbaut.“

Einer dieser Menschen ist Erich Baumgartner. Der Pensionist wohnt seit 30 Jahren in der zu Beginn angesprochenen Zone und meint: „Ich bin ein Befürworter der Gartenzonen, obwohl ich einen Teil meiner Bebauungsmöglichkeiten verliere. Aber ich hatte immer die Befürchtung, dass da ein Monsterbau neben mich kommt.“