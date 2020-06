Klinik-Chef: "Werde Streiks nicht mehr tolerieren"

Univ.-Doz. DDr. Ferdinand R. Waldenberger wurde am 23. Mai 1958 in Steyr geboren. Er ist ein österreichischer Herzchirurg, Hochschullehrer und seit 1. Oktober 2014 Medizinischer Direktor des Klinikum Klagenfurt. Den verheirateten Vater von drei Töchtern zog es nach Klagenfurt, weil seine Familie Kärntner Wurzeln hat. Er löste hier den pensionierten Hartwig Pogatschnigg ab.

Sein Medizinstudium absolvierte Waldenberger in Innsbruck in neun Semestern, Mit 25 Jahren operierte er das erste Mal an einem Herzen in Houston, Texas. Waldenberger gehörte jenem Team an, das die erste Herztransplantation in Österreich durchführte und war 1984 in Houston verantwortlich für die weltweit erste erfolgreiche Herztransplantation bei einem Neugeborenen. In Berlin führte er 1997 die erste Bypass-Operation am schlagenden Herzen im deutschsprachigen Raum durch. Waldenberger hat zahlreiche Kunstherzen bei Erwachsenen und Kindern implantiert. Er hielt Vorlesungen an der Charite Berlin, der MU Wien und der FH Steyr und verfasste diverse wissenschaftliche Bücher.