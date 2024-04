Wie Wiener Friedhöfe das Stadtklima kühlen können

Mit grünen Gräbern statt Granitplatten oder vielleicht sogar Waldfriedhofsbereichen könnten die letzten Ruhestätten in Wien für angenehmeres Klima ringsum sorgen, erklärte die Meteorologin Marianne Bügelmayer-Blaschek am Rande des Klimatag-Kongresses in Wien. Die Anrainer der umgebenden Straßen würden bis zu eineinhalb Grad Wärmeabnahme durch die Grabstätten erfahren, so die Meteorologin. Sie hat auf Anregung der Friedhöfe Wien ihr Abkühlungspotenzial ermittelt.

"ANALYSE DES ABKÜHLUNGSPOTENTIALS WIENER FRIEDHÖFE AUF DIE UMGEBUNG", so der Titel einer aktuellen Studie (Hier der Link zur Studie): Die Forscherin des Austrian Institute of Technology (AIT) sah sich zwei sehr unterschiedliche Grabstätten in Wien genauer an: Den Friedhof in Meidling, der viele Grünflächen und Bäume hat, wo Feldhamster leben und Menschen nicht nur ihre letzte Ruhe finden, sondern auch Erholung suchen, sowie den Friedhof in Sievering, wo größere Flächen etwa durch asphaltierte Wege und Grabsteinplatten versiegelt sind. Mit mathematischen Modellen und Mikroklima-Simulationen berechnete sie, wie sehr die Bedingungen auf den Friedhöfen die dortigen Temperaturen und jene in der Umgebung beeinflussen.