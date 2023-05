Kleinkind per Hubschrauber von der Rax ins Krankenhaus transportiert

Auf der Rax in Niederösterreich ist am Sonntagabend ein Kind per Hubschrauber abtransportiert worden. Das Kleinkind im Alter von 20 Monaten hatte sich nach Angaben der Bergrettung übergeben und an Kopfschmerzen laboriert. Ein nachtflugtauglicher Helikopter wurde angefordert, dieser beförderte die Patientin ins Krankenhaus. Für die Bergrettung war der Pfingstsonntag im Rax-Gebiet generell ein einsatzreicher Tag, in Summe wurde dreimal ausgerückt.