An der Landesgrenze zwischen Salzburg und Oberösterreich ist am Montagnachmittag ein Kleinflugzeug in den Wolfgangsee gestürzt. Ersten Informationen des Landesfeuerwehrkommandos Salzburg ist es im Zuge einer Flugshow zu dem Unfall gekommen. Der Pilot dürfte aus dem Fluggerät gerettet worden sein.

Weitere Informationen folgen in Kürze.